Шестикилограммовый заряд: опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Минобороны РФ опубликовало кадры сбитого БПЛА ВСУ, летевшего на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На кадрах видно, как пораженный в хвостовую часть беспилотник самолетного типа лежит на снегу.

Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов, рассказал 5-tv.ru военнослужащий ВС РФ. Она начинена большим количеством поражающих элементов для уничтожения живой силы и гражданских объектов.

Ранее стало известно, что пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей.

РФ регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для ударов противник использует БПЛА и ракетное вооружение.

