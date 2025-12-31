Шестикилограммовый заряд: опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 55 0

Беспилотник был поражен в хвост.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Минобороны РФ опубликовало кадры сбитого БПЛА ВСУ, летевшего на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На кадрах видно, как пораженный в хвостовую часть беспилотник самолетного типа лежит на снегу.

Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов, рассказал 5-tv.ru военнослужащий ВС РФ. Она начинена большим количеством поражающих элементов для уничтожения живой силы и гражданских объектов.

Ранее стало известно, что пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей.

РФ регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для ударов противник использует БПЛА и ракетное вооружение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

13:08
Зенитчик рассказал про отражение попытки атаки ВСУ на резиденцию Путина
13:00
«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
13:00
Грядет проверка чувств холодом: любовный гороскоп на январь 2026 для знаков зодиака
12:42
Целенаправленная и спланированная: в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина
12:39
Ущерба не допущено: где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ
12:34
Шестикилограммовый заряд: опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Сейчас читают

Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку
«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео