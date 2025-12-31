Porsche отзовет более 173 тысяч автомобилей из-за сбоя камеры заднего вида

Немецкий автопроизводитель Porsche отзовет более 173 тысячи автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида, изображение с которой не выводилось на экран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По информации регулятора, под отзыв попали модели Cayenne, Cayenne E-Hybrid, 911, Taycan и Panamera 2024–2025 годов выпуска, а также Panamera E-Hybrid 2025 модельного года. В NHTSA отметили, что данные автомобили не соответствовали требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения.

Как отметило агентство, выявленная неисправность связана с программным обеспечением.

На этом фоне ранее внимание также привлекала ситуация на российском рынке. Компания «Порше Руссланд», являющаяся официальным представителем марки Porsche в России, 2 декабря сообщала о росте числа обращений владельцев автомобилей бренда к дилерским центрам. Уточнялось, что жалобы были связаны с проблемами при запуске двигателя.

