В России проведут выборочную перепись населения в 2028 году

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Об этом сообщается в утвержденном плане мероприятий в рамках Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

«Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации — микропереписи населения 2028 года», — указано в документе, цитату из которого приводит РИА Новости.

Организацией мероприятия будут заниматься Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд. В рамках переписи планируется собрать актуальную информацию о социальных и демографических показателях населения. Эти данные впоследствии будут включены в сводные отчеты.

22 декабря вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заключительном заседании Совета при правительстве РФ по социальной сфере, сообщила о повышении уровня рождаемости в 26 субъектах Российской Федерации. Среди регионов, где зафиксирован наибольший рост этого показателя, были названы Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.

