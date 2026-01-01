«Окружили вниманием и заботой»: сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве

В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка

В ночь на 1 января в Москве родились 18 мальчиков и 26 девочек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова, ее слова приводят ТАСС.

«В новогоднюю ночь мам и малышей окружили вниманием и заботой сотрудники московских роддомов и перинатальных центров. Там в ночь на 1 января родилось 44 ребенка — 18 мальчиков и 26 девочек», — говорит Ракова.

Самой первой в 2026 году родилась девочка весом 2380 граммов — она появилась на свет ровно в полночь. Самый крупный малыш весил 4240 граммов, а самый маленький — 1480 граммов.

