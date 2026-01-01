«Окружили вниманием и заботой»: сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Один из малышей появился на свет ровно в 00:00.

Сколько детей родилось в новогоднюю ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка

В ночь на 1 января в Москве родились 18 мальчиков и 26 девочек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова, ее слова приводят ТАСС.

«В новогоднюю ночь мам и малышей окружили вниманием и заботой сотрудники московских роддомов и перинатальных центров. Там в ночь на 1 января родилось 44 ребенка — 18 мальчиков и 26 девочек», — говорит Ракова.

Самой первой в 2026 году родилась девочка весом 2380 граммов — она появилась на свет ровно в полночь. Самый крупный малыш весил 4240 граммов, а самый маленький — 1480 граммов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка. Мера направлена на то, чтобы родители могли получить поддержку в полном объеме в короткие сроки. Депутат Наталия Полуянова подчеркнула, что данный механизм удобен не только для работников, но и работодателей, так как он максимально прозрачен и понятен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

23:00
«Фата в сумочке»: пять ошибок, которые отталкивают мужчин на первом свидании
22:40
Принятие смертности: зачем люди планируют собственные похороны
22:30
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
22:20
Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
22:11
«Окружили вниманием и заботой»: сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
21:48
Закончили эту главу жизни: Мел Гибсон расстался с матерью своего девятого ребенка

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
Спас серфингист: Виктория Боня чуть не утонула на Коста-Рике
Насквозь мокрая пижама: ночная потливость может быть симптомом рака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео