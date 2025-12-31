В России освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

Мера направлена на то, чтобы родители могли получить поддержку в полном объеме в короткие сроки.

Когда в РФ освободят от НДФЛ выплаты при рождении ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В России с 1 января освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка

С 1 января в России выплаты в размере менее одного миллиона рублей работникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ и страховых взносов. Об этом агентству РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

«В России с 1 января 2026 года начнет действовать норма, направленная на дополнительную поддержку семей и создание более комфортных условий для родителей. Речь идет об увеличении необлагаемой налогом материальной помощи от работодателей при рождении или усыновлении ребенка до одного млн рублей», — отметил парламентарий.

Полуянова уточнила, что такая мера направлена на то, чтобы родители могли получить поддержку в полном объеме в короткие сроки, чтобы сразу направить средства на покупку вещей, которые нужны ребенку в первые месяцы жизни.

Кроме того, депутат подчеркнула, что этот механизм удобен не только для работников, но и работодателей, так как он максимально прозрачен и понятен.

Парламентарий отметила, что в ряде регионов в прошлом году активно обсуждали внедрение корпоративного демографического стандарта.

По словам Полуяновой, именно такие механизмы выстраивают долгосрочный подход для помощи молодым семьям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

