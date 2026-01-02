В ход идут трекеры и печенье: россиянам раскрыли методы современных домушников

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 12 0

Воры стали действовать гораздо изщреннее, чем раньше.

Какие методы используют воры-домушники в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Офицер Росгвардии Кирсанов: тактика воров-домушников стала более изощренной

Большинство квартирных краж начинается с тщательной разведки: злоумышленники отслеживают жертв с помощью трекеров, изучают их соцсети и даже используют бытовые уловки вроде печенья, оставленного под дверным ковриком. Об этом «Известиям» рассказал исполняющий обязанности начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

По его словам, такие приемы позволяют преступникам убедиться, что хозяева долгое время не появляются дома и не застанут их врасплох.

Офицер отметил, что воры стали действовать гораздо изощреннее, чем раньше. Для разведки теперь идут не переполненные газетами почтовые ящики, а более тонкие методы.

«Рекламные стикеры на двери или незамысловатый детектор присутствия в виде печенья, подложенного под коврик, могут стать для вора четким сигналом: хозяев нет дома. Если (печенье. — Прим. ред.) не будет раздавлено — квартира в опасности», — пояснил Кирсанов.

Он также предупредил о другой схеме: преступники могут незаметно прикрепить к автомобилю GPS-маячок, чтобы отследить момент отъезда семьи на дачу или в отпуск. По этой причине эксперт призвал не делиться планами поездок в социальных сетях и договориться с соседями, чтобы те убирали подозрительные предметы у двери, создавая видимость присутствия жильцов.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Виктория Дайнеко стала жертвой воров в 2025 году. Арендованный исполнительницей склад для хранения вещей на протяжении длительного времени подвергался кражам. Злоумышленники вынесли из помещения дорогостоящую верхнюю одежду, технику и даже бытовую утварь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

