Европейские автоконцерны потеряли больше восьми миллиардов евро из-за пошлин США

Европейские производители автомобилей зафиксировали свыше восьми миллиардов евро убытков после того, как США резко подняли ввозные пошлины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные за 2025 год и первый квартал 2026 года.

Издание привело расклад по конкретным игрокам, основанный на публичных заявлениях гендиректоров. Флагман немецкой индустрии Volkswagen недосчитался 3,6 миллиарда евро. Следом расположились BMW с потерями примерно в 2,1 миллиарда, Mercedes-Benz, чьи издержки достигли 1,3 миллиарда, и концерн Stellantis, потерявший около 1,2 миллиарда.

Вашингтон начал раскручивать маховик тарифной войны в апреле 2025 года, взвинтив ставку с символических 2,5% сразу до 27,5%.

Летом того же года стороны подписали торговую сделку, которая снизила планку до 15%. Однако уже 1 мая 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о возвращении 25%-го тарифа на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивировав это тем, что европейские партнеры не выполнили взятые на себя обязательства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал очередное повышение пошлин тяжелейшим ударом для всей европейской экономики.

Volkswagen закроет завод в Дрездене впервые за 88 лет из-за финансовых проблем. К нехватке денежных средств привели низкие продажи в Китае, дефицит спроса в Европе и пошлины, введенные в США на импорт.

