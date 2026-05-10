Европейские автоконцерны потеряли больше восьми миллиардов евро из-за пошлин США

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Больше всего пострадал Volkswagen.

Автопром ЕС потерял восемь миллиардов евро из-за пошлин США

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейские производители автомобилей зафиксировали свыше восьми миллиардов евро убытков после того, как США резко подняли ввозные пошлины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные за 2025 год и первый квартал 2026 года.

Издание привело расклад по конкретным игрокам, основанный на публичных заявлениях гендиректоров. Флагман немецкой индустрии Volkswagen недосчитался 3,6 миллиарда евро. Следом расположились BMW с потерями примерно в 2,1 миллиарда, Mercedes-Benz, чьи издержки достигли 1,3 миллиарда, и концерн Stellantis, потерявший около 1,2 миллиарда.

Вашингтон начал раскручивать маховик тарифной войны в апреле 2025 года, взвинтив ставку с символических 2,5% сразу до 27,5%.

Летом того же года стороны подписали торговую сделку, которая снизила планку до 15%. Однако уже 1 мая 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о возвращении 25%-го тарифа на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивировав это тем, что европейские партнеры не выполнили взятые на себя обязательства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал очередное повышение пошлин тяжелейшим ударом для всей европейской экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Volkswagen закроет завод в Дрездене впервые за 88 лет из-за финансовых проблем. К нехватке денежных средств привели низкие продажи в Китае, дефицит спроса в Европе и пошлины, введенные в США на импорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
В Омской области погиб ребенок при столкновении школьной «ГАЗели» с грузовиком
15:25
В столичных школах ввели новый курс по изучению истории Москвы
15:05
Европейские автоконцерны потеряли больше восьми миллиардов евро из-за пошлин США
14:43
На Тенерифе создали «мертвую зону» для эвакуации людей с хантавирусного лайнера
14:20
ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
14:01
ВОЗ отправит пассажиров лайнера с хантавирусом домой десятью рейсами

Сейчас читают

На Тенерифе создали «мертвую зону» для эвакуации людей с хантавирусного лайнера
Путин назвал тандем России и Китая ключевым фактором стабилизации в мире
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео