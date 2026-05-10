В столичных школах ввели новый курс по изучению истории Москвы

Давид Андриясов Журналист

Курса дополнили электронной версией учебника с увлекательными экскурсионными маршрутами по историческим местам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В московских школах появился новый курс по изучению родного края. Его создали для учеников пятого-седьмого классов при участии ведущих столичных историков и педагогов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. 

В пятом классе школьники знакомятся с историей Москвы с древнейших времен до середины XVI века, в шестом — изучают период с середины XVI века до начала XX столетия. В седьмом классе программа охватывает новейшую историю города.

Учебники включают иллюстрации, исторические карты с вопросами и задачами, а также задания разной сложности. Среди основных рубрик — «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?» и «Москва и москвичи». Школьники узнают об исторических событиях, происхождении столичных топонимов и известных личностях, связанных с городом.

Курс также дополняет электронная версия учебника. Она доступна по QR-коду и на портале «моямосква.онлайн». В цифровом формате собрали дополнительные материалы и экскурсионные маршруты по историческим местам столицы.

Эксперты научных институтов и лучшие педагоги Москвы высоко оценили новый учебник. Развитие образовательных программ и интереса к истории и культуре родного города входит в задачи проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее Собянин рассказал о запуске в Москве программы профориентации для учащихся 10 и 11 классов. Проект разработан для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей.

