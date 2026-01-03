Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла втрое

Изначально сообщалось о порядка 30 миллионах евро ущерба.
Bild: сумма похищенного при мегаограблении банка в Германии превысила €100 млн
Сумма ущерба от дерзкого ограбления банка Sparkasse в Германии оказалась значительно выше первоначальных оценок. Об этом сообщила газета Bild.
Если сначала речь шла примерно о 30 млн евро, то после пересмотра данных выяснилось, что из хранилища в Гельзенкирхене похитили ценности на сумму свыше 100 миллионов евро.
По предварительной версии следствия, преступники проникли в здание со стороны расположенной рядом автостоянки, пробив в стене дыру. Затем они вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, похитили их содержимое, включая золото, и скрылись. В результате преступления пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об американце, который дважды ограбил один и тот же банк за двое суток. Мужчина зашел в отделение банка, показал сотрудникам записку с угрозами и покинул место преступления, уехав на автомобиле с похищенной суммой, размер которой не раскрывается. Через два дня он повторил схему в другом отделении банка.
