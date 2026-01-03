Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла втрое

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 34 0

Изначально сообщалось о порядка 30 миллионах евро ущерба.

Мегаограбление банка в Германии — новости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bild: сумма похищенного при мегаограблении банка в Германии превысила €100 млн

Сумма ущерба от дерзкого ограбления банка Sparkasse в Германии оказалась значительно выше первоначальных оценок. Об этом сообщила газета Bild.

Если сначала речь шла примерно о 30 млн евро, то после пересмотра данных выяснилось, что из хранилища в Гельзенкирхене похитили ценности на сумму свыше 100 миллионов евро.

По предварительной версии следствия, преступники проникли в здание со стороны расположенной рядом автостоянки, пробив в стене дыру. Затем они вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, похитили их содержимое, включая золото, и скрылись. В результате преступления пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об американце, который дважды ограбил один и тот же банк за двое суток. Мужчина зашел в отделение банка, показал сотрудникам записку с угрозами и покинул место преступления, уехав на автомобиле с похищенной суммой, размер которой не раскрывается. Через два дня он повторил схему в другом отделении банка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:27
Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине
1:08
Названа самая богатая чиновница в ЕС
0:49
Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла втрое
0:30
Умер снимавший Высоцкого фотограф Валерий Плотников
0:11
Безопасные позы: как правильно спать после употребления алкоголя
23:52
«Это великий перелом»: Сапронов об СВО с точки зрения кинотворчества

Сейчас читают

Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
Умер российский актер Андрей Хорошев
Как завершился сериал «Очень странные дела»: разбор финала и судьбы героев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают