Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток

Дарья Орлова
Дарья Орлова 478 0

Для осуществления задуманного он использовал записки.

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Katsarov

В США продолжаются поиски преступника, который за два дня совершил два ограбления в отделениях одного и того же банка. Всякий раз он действовал одинаково — передавал кассирам записки с угрозами. О произошедшем сообщила New York Post.

Оба инцидента зафиксированы на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Мужчина зашел в отделение банка, продемонстрировал сотрудникам записку с угрозами и покинул место преступления, уехав на автомобиле с похищенной суммой, размер которой не раскрывается.

Менее чем через двое суток тот же человек вновь появился в отделении упомянутого банка — на этот раз в населенном пункте Норт-Бабилон. Он повторил схему, передал кассиру записку, получил деньги и скрылся уже пешком.

Задержать подозреваемого правоохранительным органам пока не удалось. В ориентировке полиции говорится, что разыскиваемый — лысый мужчина с бородой, одетый в темную куртку. Дополнительные детали, включая точные суммы похищенного, не разглашаются. Представители банка также воздержались от комментариев по поводу произошедших ограблений.

