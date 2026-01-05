Долина не передаст Лурье квартиру 5 января

Народная артистка России Лариса Долина не станет передавать проданную ранее квартиру новой владелице Полина Лурье 5 января — срок передачи жилья перенесен ориентировочно на 9 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат собственницы Светлана Свириденко.

По словам защитницы Лурье, в назначенный ранее день передача недвижимости не состоится. Она уточнила, что в качестве новой возможной даты рассматривается 9 января, однако окончательное решение пока не принято, так как стороны продолжают обсуждение. Адвокат подчеркнула, что более детальной информацией на данный момент не располагает.

Квартира была продана Ларисой Долиной летом 2024 года за 112 миллионов рублей. Позднее артистка заявила, что заключила сделку под воздействием мошенников, после чего попыталась оспорить ее в судебном порядке. Судебные разбирательства длились несколько месяцев и завершились 16 декабря 2025 года, когда Верховный суд России оставил жилье за покупательницей. Спустя девять дней, 25 декабря, Московский городской суд вынес постановление о выселении певицы из квартиры.

Ранее Полина Лурье обращалась к Долиной с просьбой освободить и передать жилье до 30 декабря. Представители артистки тогда заявляли, что она и ее семья смогут съехать не раньше 5 января.

В комментарии для aif.ru Светлана Свириденко сообщила, что на текущий момент Долина все еще находится в квартире, однако процесс передачи недвижимости запущен и находится под контролем стороны покупательницы.

Также адвокат ранее указывала, что в случае затягивания освобождения жилья после окончания новогодних праздников не исключает обращения к судебным приставам. При этом, по имеющейся информации, Долина не дала официального ответа на требование о выселении, но уже начала собирать личные вещи.

