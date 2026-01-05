В Ленинградской области охотник перепутал машину с лосем и убил водителя

Дарья Орлова
Ошибка обернулась гибелью человека и уголовным делом.

Охотник перепутал машину с лосем и убил водителя

Фото: www.globallookpress.com/Christian Prandl

В Ленинградской области расследуют трагический инцидент, произошедший во время охоты: местный житель открыл огонь по проезжавшему автомобилю, ошибочно приняв его за дикое животное. В результате выстрелов погиб пассажир легковушки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 3 января обвиняемый участвовал в коллективной охоте на лося и находился на позиции в лесном массиве рядом с автодорогой. Заметив движущийся транспорт, он решил, что перед ним животное, и произвел два выстрела. Пули попали в автомобиль, а мужчина, сидевший на переднем пассажирском месте, получил сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Травма оказалась смертельной — пострадавший скончался.

По информации источника 5-tv.ru, у погибшего был десятилетний сын. В момент трагедии в автомобили находились трое: пострадавший, его сын и бывшая супруга. Они планировали отпраздновать Рождество на даче. За рулем была женщина.

В отношении 27-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мужчину задержали, следователь уже предъявил ему обвинение. Во время допроса он признал свою вину.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавших за организацию охоты.

