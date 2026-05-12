Обиженные на маму: психолог объяснила, почему мужчины оскорбляют женщин

Сейчас легко столкнуться с мужчинами, использующими неприятные сексистские оскорбления, касающиеся исключительно женщин. Например, «разведенка с прицепом», женщина с низкой социальной ответственностью, только в разговорном варианте…

Такое можно увидеть даже в анкетах на сайтах знакомств, а точнее, требование к «таким» женщинам никак не беспокоить автора анкеты.

Почему некоторые мужчины позволяют себе сексистские оскорбления в адрес женщин? И что подобная речь говорит об их внутреннем мире? Подробно об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Анастасия Суфиева

Психолог

Почему мужчины используют сексистские оскорбления

Как отметила психолог, любые оскорбления и переход на личности не являются нормой. А такие слова — не просто оскорбления, они отражают отношение мужчины к женщине как к объекту или инструменту.

«Такие мужчины — это травмированные мальчики, у которых не сложились отношения с родителями, с мамой. Либо мать была холодной и равнодушной, либо отсутствовала, либо в семье в воспитательном процессе нормой были унижение и критика, а может быть, даже и насилие. Мать для ребенка, для мальчика — это отношения с миром. И таким образом вырастает мужчина, обозленный на мир и на женщин в частности», — объясняет специалист.

Оскорбительное поведение сигнализирует о глубинных психологических процессах: кажущееся самоутверждение, ощущение своей власти, пренебрежение к женщине, искаженное восприятие сексуальности и близости.

Такие мужчины превращают женщину в набор стереотипов. Они не видят ее как равного собеседника. Тем более в некоторых кругах такой язык считается привлекательной и шутливой манерой, что закрепляет паттерны унижения как часть мужского поведения.

Что не так с использующими сексистские оскорбления мужчинами

Как отмечает Суфиева, это все не просто плохие слова и оскорбления, а отражение набора убеждений:

Право на контроль чужого поведения и тела;

Низкая эмпатия к женскому полу;

Трудности в распознавании и уважении границ другого человека;

Наличие или усиление мужских нереалистичных стереотипов о мужественности, например, что мужчина должен быть жестким, а женщина при этом — источником удовольствия и подчинения;

Низкая толерантность к критике;

Страх потерять статус;

Тревога по поводу конкуренции с женщиной за внимание.

«Часто подобные оскорбления входят в контекст более агрессивных форм поведения. Исследования показывают, что в культуре, где нормально использовать сексистские выражения, также нормализованы бытовая агрессия, контролирующее поведение и в крайних случаях — насилие», — подчеркивает эксперт.

Как избежать сексистских оскорблений

Как реагировать на сексисткие оскорбления? Первый шаг для слушателя — не оставаться молчаливым свидетелем насилия словесного характера. Это не норма и не шутка.

Вот некоторые примеры фраз, которые психолог советует использовать для безопасной коммуникации:

Мне неприятно слышать такие слова в мой адрес. Пожалуйста, не используйте их больше.

Этика общения важна. Я хочу разговаривать уважительно и без ярлыков.

Если есть какая-то проблема, давайте обсудим ее конструктивно, без унижений.

«И здесь важные принципы: используйте «Я-высказывания» — «я чувствую», «я переживаю», чтобы снизить оборонительную реакцию. Установите границы, решите, что произойдет, если оскорбления повторятся. Например, вы уйдете из разговора, прекратите общение, обратитесь к специалисту. Безопасность превыше всего.

Если вы столкнулись с тем, что подобное поведение мужчины повторяется, сопровождается угрозами насилия и есть риск физической агрессии, нужно выходить из этой ситуации, обращаться за поддержкой к близким, в кризисные службы», — подчеркивает эксперт.

Если близкий мужчина вас оскорбляет

Но что делать, если речь идет о мужчине в окружении оскорбляемой женщины? Ведь это может быть партнер, сын, муж, коллега…

«И если это ваш близкий человек, важно говорить об этом как о проблеме поведения, не о характере мужчины, избегать каких-то обобщений. Для самого мужчины работать необходимо над базовыми установками, можно через психологическую работу. Необходимо осознать влияние слов на реальных людей, разобраться со своими тревогами и страхами, которые стоят за этой агрессией. Развивать личную эмпатию и искать альтернативные способы выражения дискомфорта. Это может быть диалог, письмо, терапия», — советует эксперт.

Также подойдет изменение паттернов через когнитивно-поведенческую терапию. Здесь можно распознать триггеры и заместить агрессивные формулировки на нейтральные и поддерживающие, использовать программы поддержки, семейную терапию, индивидуальную, группы по работе над токсичной мужской идентичностью, тренинги по эффективной коммуникации, управлению гневом. Важно помнить про границы и безопасность, если поведение повторяется и сопровождается угрозами насилия.

«Что не так с мужчинами, прибегающими к сексистским оскорблениям? В их случае это сочетание дегуманизации женщин, потребности в контроле и паттернов токсичной мужественности, которые сложились в результате воспитания культурой и окружением. Это поведенческие и психологические проблемы, которые требуют ясных границ, ответственности и профессиональной помощи», — емко подвела итог психолог.