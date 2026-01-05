Зеленский назначил экс-главу МИД Канады Фриланд внештатным советником

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Глава киевского режима указал на профессионализм дипломата.

Почему назначил бывшую главу МИД Канады своим советником

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Wyld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бывшую главу МИД Канады Христю Фриланд своей советницей по экономическому развитию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций», — отметил он в послании.

По словам Зеленского, Украине в настоящее время надо наращивать внутреннюю устойчивость для того, чтобы восстановить страну, если дипломатия «сработает как можно скорее».

До этого глава киевского режима назначил замглавы украинского МИД Сергея Кислицу первым заместителем офиса. Кандидатуры, которые называл Зеленский ранее, — глава Минобороны Денис Шмыгаль, председатель главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов*, боевик Павел Палиса и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также выбранный в итоге Кислица.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский назвал два варианта развития событий на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
16:25
Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России
16:03
В Венесуэле связали успех удара США с применением спутниковых технологий
16:00
Путешествие в сказку: в каких парках Москвы можно ощутить новогоднее настроение
15:52
Лоси, белки и вековые дубы: лучшие зимние маршруты Москвы
15:37
Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Сейчас читают

В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
В России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео