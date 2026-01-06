Успешной российской модели Ирине Шейк 6 января 2026 исполнилось 40 лет

Известная российская модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — Прим. Ред.) 6 января отмечает 40-летие. Ее путь к славе был полон поворотов, романов и скандалов. Об этом рассказал портал URA.RU

Будущая модель родилась в семье татарского шахтера и преподавательницы музыки. Ирина была закомплексованным подростком — одноклассники смеялись над ее высоким ростом, смуглой кожей и пухлыми губами, обзывая «Чунга-Чангой» и «фанерой». Девушке настолько не нравилась ее внешность и слова со стороны, что она специально поджимала губы, пытаясь казаться менее яркой.

Окончив школу, Ирина уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж. Там ее заметили представители местного модельного агентства «Светлана».

Затем в 18 лет она выиграла конкурс «Супермодель 2004», получив 60 тысяч рублей и «счастливый билетик» — ее заметил президент международного агентства Grace models Гия Джикидзе, который ранее открыл Наталью Водянову.

Первым трамплином на пути к иконе стиля стал Париж. Ирине тогда было 20 лет, что считалось критическим возрастом в модельной сфере. Поначалу Ирину ждала съемная квартира на несколько девушек, насмешки соседок и мизерные гонорары. Сложную фамилию пришлось сократить до Шейк, которую иностранцам было легко запомнить и произнести.

Настоящий успех пришел в 2007 году, когда Шейк подписала контракт с итальянским брендом нижнего белья Intimissimi. В том же году началось сотрудничество с легендарным Sports Illustrated, а в 2011-м, Ирина стала первой российской моделью на обложке знаменитого выпуска с купальниками.

Далее девушку стали звать различные крупные бренды от Armani Exchange до Jean Paul Gaultier. Ирина также снялась в клипе на песню Power рэпера Канье Уэста, а в 2015 году она стала международным послом L'Oréal Paris.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона с размахом отметила 10-летие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX