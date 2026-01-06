Создателю ИИ-ролика с «атакой тигра» в Приморье может грозить серьезное наказание

В Приморском крае устанавливают личность автора видеоролика, который активно распространялся в местных чатах и социальных сетях. На записи был показан амурский тигр, нападающий на человека, из-за чего часть жителей региона всерьез опасалась выходить из дома.

Ситуацию прокомментировали специалисты Министерства природных ресурсов. Эксперты пришли к выводу, что ролик является подделкой, созданной с помощью нейросети. На искусственное происхождение видео, по их оценке, указывают размытые контуры, неестественная плавность движений и визуальные несоответствия — в частности, объекты, которые «проходят» друг сквозь друга.

Материалы по факту распространения фейка уже переданы в правоохранительные органы. Ведомства напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная ответственность: для физических лиц штраф может достигать 100 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что амурского тигра, которого отловили после нескольких выходов к населенным пунктам в Приморье, выпустили обратно в тайгу. Хищника снабдили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения.

