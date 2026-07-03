Не только конфеты: какое детское питание может повышать риск диабета

Диетолог Мухина: детские пюре могут быстро повышать уровень глюкозы в крови

Фруктовые пюре для детей не стоит считать полностью безопасными только из-за пометки «без сахара». Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, такие продукты могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, поскольку содержат природные сахара и имеют высокий гликемический индекс. Особенно это важно учитывать, если ребенок получает пюре регулярно и в больших количествах.

«Диабет у совсем маленьких детей связан с употреблением фруктовых пюре: они очень сладкие и имеют высокий гликемический индекс», — сказала Мухина.

Диетолог пояснила, что после термической обработки фруктовая масса усваивается быстрее. Поэтому даже без добавленного сахара продукт может давать заметную углеводную нагрузку.

Мухина отметила, что рост случаев диабета второго типа среди детей и подростков может быть связан в том числе с рационом, в котором много продуктов с высоким гликемическим индексом. Родителям она посоветовала не ориентироваться только на рекламные надписи, а внимательно изучать состав и учитывать количество быстрых углеводов в питании ребенка.

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