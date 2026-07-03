Страх смерти сильнее у молодых: психолог раскрыла возрастной парадокс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Отношение к конечности жизни заметно меняется по мере взросления человека.

В каком возрасте человек сильнее всего боится смерти

Фото: 5-tv.ru

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Психолог Абравитова: в молодости люди сильнее всего боятся смерти

Страх смерти в разные периоды жизни распределяется неравномерно: наиболее остро он проявляется у молодых и людей среднего возраста, тогда как в пожилом возрасте снижается. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT.

По словам специалиста, в молодости человек гораздо тяжелее переживает мысли о завершении жизни, тогда как с возрастом постепенно формируется принятие ее конечности. Пожилые люди начинают спокойнее относиться к этому факту.

Эксперт также отметила, что с возрастом меняется и восприятие потерь. Жизненный опыт, включающий различные утраты и сложные события, способствует адаптации психики и снижает эмоциональную остроту страха перед смертью.

Ранее экс-сотрудница NASA Ингрид Хонкала заявила, что трижды переживала состояния клинической смерти, во время которых сталкивалась с разными версиями реальности. Женщина утверждает, что в этих эпизодах ощущала мир как единую взаимосвязанную систему, выходящую за пределы привычного физического восприятия.

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