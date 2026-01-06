Bloomberg сообщил о переговорах США и ЕС по гарантиям безопасности для Украины

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

На саммите в Париже рассмотрят параметры военного и разведывательного взаимодействия.

США и ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Igor Jakubowski

Bloomberg: США и ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины

США и Европейский союз планируют согласовать подходы к гарантиям безопасности для Украины в ходе переговоров, которые пройдут на уровне высшего руководства в Париже. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«После встречи лидеров, как ожидается, проведут пресс-конференцию и в ближайшие дни могут опубликовать заявление, если будет достигнуто официальное соглашение», — отметило издание.

По информации издания, стороны обсудят формирование единого плана, в который могут включить предложения американской администрации. Переговоры нацелены на выработку согласованной позиции Запада в части обеспечения безопасности Украины после возможного завершения конфликта.

Источники Bloomberg указали, что в числе рассматриваемых мер — возможность присутствия американских военных на территории Украины в постконфликтный период. Кроме того, будет обсуждаться предоставление Киеву разведывательной информации, получаемой с беспилотных летательных аппаратов и спутниковых систем, для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Парижский саммит пройдет после серии декабрьских консультаций между советниками по национальной безопасности. В переговорах будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, руководители ряда европейских государств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также представитель альянса Алексус Гринкевич. Соединенные Штаты будут представлять специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

