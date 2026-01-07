Патриарх Кирилл: Россия не принимает подрывающие нравственность ценности Запада

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

РФ рассматривает себя как хранителя и защитника традиционных человеческих установок.

Что сказал Патриарх Кирилл в Рождество

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Россия не разделяет ценностный подход западных стран, который ведет к подрыву нравственных устоев личности. Об этом в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, вышедшем в эфире телеканала «Россия-1», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе беседы глава Русской православной церкви пояснил, что под лозунгами защиты прав человека в ряде западных стран фактически продвигаются установки, разрушающие человеческую нравственность. Он отметил, что мораль следует понимать как божественный закон, изначально заложенный в природе человека и определяющий его способность жить в гармонии.

«Что такое нравственность? Нравственность — это божий закон, заложенный в человеческую природу, чтобы человек жил», — заявил он.

Патриарх подчеркнул, что Россия, напротив, рассматривает себя как хранителя и защитника традиционных человеческих ценностей, которые во многом расходятся с современными западными идеологическими ориентирами.

Рождество Христово установлено церковью в честь рождения Иисуса Христа — Сына Божьего. Этот праздник считается одним из ключевых событий всей христианской истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также некоторые другие поместные православные церкви, старообрядцы и греко-католики.

Сразу после Рождества, с 8 по 17 января, у православных христиан продолжаются святки — особый период, который традиционно воспринимается как время духовной радости и торжества.

