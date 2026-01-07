Марко Рубио поздравил Сергея Лаврова с Рождеством

Государственный секретарь США Марко Рубио на днях направил рождественское поздравление министру иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Контакты между Марко Рубио и Сергеем Лавровым в последнее время носят регулярный и рабочий характер. Их взаимодействие постепенно перешло от жестких переговорных форматов к более конструктивному диалогу по ключевым международным вопросам — от ситуации вокруг Украины до санкционной политики.

Первая очная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России состоялась в феврале 2025 года в Эр-Рияде. Тогда стороны обсудили пути снижения напряженности, восстановление полноценной работы дипломатических миссий и запустили механизм двусторонних консультаций, включая украинское направление.

В мае 2025 года состоялся телефонный разговор, в центре которого оказались гуманитарные вопросы — в частности, обмен военнопленными и возможные шаги к прекращению огня.

В июле 2025 года Рубио и Лавров провели почти часовую встречу на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Обсуждение затронуло Украину, Ближний Восток и Иран. Американская сторона передала позицию президента США Дональда Трампа, а российская — внешнеполитические приоритеты. По итогам контакта был отмечен прогресс в вопросах авиасообщения и санкционных ограничений.

Осенью 2025 года диалог продолжился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и в формате телефонных переговоров. Тогда основное внимание уделялось подготовке возможного саммита президентов России и США и обсуждению параметров мирного урегулирования.

