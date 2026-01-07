«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поделились кадрами с новогодних выходных

Исполнитель Алексей Воробьев непривычно для себя проводит праздники в тихом семейном кругу. Его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина, поделилась в личном блоге атмосферными снимками из загородного дома.

Новогодние выходные пара решила провести максимально спокойно. На одном из кадров Воробьев помогает теще накрывать праздничный стол, что особенно растрогало поклонников — многие отметили искренность и домашний уют этих моментов.

«У нас метель…. Через пару часов после этого видео замело все вокруг высоченными сугробами, выехать в город пока не удалось. Так что мы остались дома, испекли шарлотку, сварили глентвейн и включили „Трудности перевода“. А как вы проводите свои зимние каникулы?» — пишет Гарифуллина.

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Сам Воробьев признался, что после женитьбы его отношение к Новому году заметно изменилось. Если раньше он не представлял праздников без сцены и концертов, то теперь впервые захотел остаться дома.

Аида Гарифуллина — солистка Венской государственной оперы, заслуженная артистка России и победительница конкурса «Опералия» Пласидо Доминго. С Алексеем Воробьевым она познакомилась на шоу «Фантастика» в 2025 году, где певица была участницей, а артист — членом жюри. Пара оформила брак без лишней публичности.

У Гарифуллиной есть дочь Оливия, рожденная в 2016 году, и Воробьев, как отмечают близкие пары, полностью вошел в роль отчима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.