«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Певец пересмотрел свои приоритеты после женитьбы.

Как провели Новый год российские звезды — фото

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поделились кадрами с новогодних выходных

Исполнитель Алексей Воробьев непривычно для себя проводит праздники в тихом семейном кругу. Его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина, поделилась в личном блоге атмосферными снимками из загородного дома.

Новогодние выходные пара решила провести максимально спокойно. На одном из кадров Воробьев помогает теще накрывать праздничный стол, что особенно растрогало поклонников — многие отметили искренность и домашний уют этих моментов.

«У нас метель…. Через пару часов после этого видео замело все вокруг высоченными сугробами, выехать в город пока не удалось. Так что мы остались дома, испекли шарлотку, сварили глентвейн и включили „Трудности перевода“. А как вы проводите свои зимние каникулы?» — пишет Гарифуллина.

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Сам Воробьев признался, что после женитьбы его отношение к Новому году заметно изменилось. Если раньше он не представлял праздников без сцены и концертов, то теперь впервые захотел остаться дома.

Аида Гарифуллина — солистка Венской государственной оперы, заслуженная артистка России и победительница конкурса «Опералия» Пласидо Доминго. С Алексеем Воробьевым она познакомилась на шоу «Фантастика» в 2025 году, где певица была участницей, а артист — членом жюри. Пара оформила брак без лишней публичности.

У Гарифуллиной есть дочь Оливия, рожденная в 2016 году, и Воробьев, как отмечают близкие пары, полностью вошел в роль отчима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи
18:24
Марко Рубио поздравил Сергея Лаврова с Рождеством
18:16
Связь утеряна: ВМС США высадились на судно «Маринэра»
17:29
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
17:20
Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи
17:09
«Под видом заботы»: Дуров обвинил ЕС в атаке на частную жизнь

Сейчас читают

Звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни
Осталось мало времени: почему король Карл III готов помириться с принцем Гарри
Шиповник, спортивные снеки и детское питание: на что появятся ГОСТы в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео