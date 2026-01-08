«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке

Алиса Фрейндлих рассказала о самой дорогой новогодней игрушке

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих поделилась воспоминаниями о самой дорогой вещи, которая сопровождает ее всю жизнь. Для актрисы Новый год — это не столько дата в календаре, сколько особое состояние, связанное с запахом живой елки, семейной памятью и хрупкими игрушками из прошлого. Слова актрисы приводит пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Фрейндлих признается, что по-настоящему любит именно живую ель — за аромат, создающий, по ее словам, неповторимую атмосферу праздника. Однажды ее внук Никита принес ей датскую сосну, которая оказалась совсем не такой, как она ожидала: дерево не пахло и вместо того, чтобы осыпаться, ломалось ветками. Актриса отметила, что, возможно, выбор был сделан из-за цены — рассуждение «если дорого, значит, хорошо» оказалось не совсем верным.

Главный же новогодний ритуал для нее — достать с антресолей большую шляпную коробку с елочными игрушками, доставшуюся еще от бабушки.

«Откроешь ее, и перед тобой развернется целая череда многочисленных новогодних елок, которые были в моей жизни. Вот большие, роскошные, блестящие и чуть самодовольные пузатые шары — признаки современности. Рядом простенькие, незатейливые зайчики из ваты, лыжница, канарейка в клетке. Их осталось совсем мало — война, блокада, переезды», — рассказала Фрейндлих.

Особое место в этих воспоминаниях занимает один ярко-красный шарик. Актриса поделилась, как в детстве оказалась на новогодней елке в ТЮЗе. После стихов и песен детям предложили выбрать подарок. И она, не раздумывая, указала на небольшой блестящий шар, висевший на самой макушке елки. К ее удивлению, ради этого шарика принесли стремянку и сняли украшение с верхушки.

«Долгое время эта игрушка украшала все мои праздники, пока пять лет назад кот не своротил елку, охотясь за шарами и дождиком. Разбилось много шариков, да и бог с ними, а вот этот жалко. Это была потеря», — призналась актриса.

