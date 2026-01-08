«Елочный круговорот»: куда сдать новогоднее дерево в Москве

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

По всему городу работают 175 пунктов приема, которые открыты ежедневно и круглосуточно.

Куда сдать новогоднюю елку в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве можно сдать натуральные новогодние деревья на переработку

В Москве стартовала традиционная экологическая акция «Елочный круговорот», в рамках которой жители могут сдать натуральные новогодние деревья на переработку. Сбор елок начался 2 января и продлится до 1 марта. По всему городу работают 175 пунктов приема, которые открыты ежедневно и круглосуточно. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сдать дерево можно бесплатно. В пунктах принимают натуральные хвойные растения — ели, сосны, пихты, а также отдельные ветки (лапник). Искусственные елки в рамках акции не принимаются. Перед сдачей необходимо полностью снять с дерева все украшения: игрушки, гирлянды, мишуру, упаковку и декоративные элементы.

Собранные хвойные деревья отправляют на переработку. Их измельчают на специальном оборудовании, получая древесную щепу. В дальнейшем она используется для мульчирования почвы, удобрения земли, создания подстилки в вольерах для животных, а также при обустройстве экотроп и прогулочных дорожек.

Акция «Елочный круговорот» проводится в столице с 2016 года в рамках проекта «Экоточки Москвы». За все время проведения акции в Москве переработали более 259 тысяч новогодних деревьев. В прошлом году горожане сдали около 48 тысяч елок, из которых было получено 162 кубометра древесной щепы.

Власти отмечают, что «Елочный круговорот» является частью системной работы по развитию раздельного сбора отходов и формированию культуры ответственного потребления. Участие москвичей в акции вносит вклад в сохранение природных ресурсов и развитие экономики замкнутого цикла в мегаполисе.


