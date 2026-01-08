Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в ходе которой она сняла с дерева карточки с новогодними желаниями юных россиян. Кадры встречи с маленькими сестрами Алиной и Региной Гавриловыми, а также их мамой Гульшат публикует 5-tv.ru.

С Гавриловыми Голикова связалась по видеосвязи, когда семья была на чаепитии в Лениногорском молодежном центре «Высота» — им организовали новогоднее мероприятие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гульшат рассказала, что ее старшая дочь Алина обладает умом исследователя и с малых лет увлекается космосом и географией. Дед Мороз передал ей от зампредседателя интерактивный глобус.

Также Татьяна Алексеевна реализовала мечту Ивана и Льва Смирновых. Ваня еще учится в пятом классе, но уже активно участвует в олимпиадах по биологии. Он получил в подарок цифровой микроскоп. Младший брат тоже увлекается наукой, особенно проведением опытов — ему достался экспериментальный набор для исследований. Кроме того, Смирновы отправятся в национальный центр «Россия» в Красноярске.

