Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

Заместитель председателя правительства РФ передала ребятам ценные подарки.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в ходе которой она сняла с дерева карточки с новогодними желаниями юных россиян. Кадры встречи с маленькими сестрами Алиной и Региной Гавриловыми, а также их мамой Гульшат публикует 5-tv.ru.

С Гавриловыми Голикова связалась по видеосвязи, когда семья была на чаепитии в Лениногорском молодежном центре «Высота» — им организовали новогоднее мероприятие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гульшат рассказала, что ее старшая дочь Алина обладает умом исследователя и с малых лет увлекается космосом и географией. Дед Мороз передал ей от зампредседателя интерактивный глобус.

Также Татьяна Алексеевна реализовала мечту Ивана и Льва Смирновых. Ваня еще учится в пятом классе, но уже активно участвует в олимпиадах по биологии. Он получил в подарок цифровой микроскоп. Младший брат тоже увлекается наукой, особенно проведением опытов — ему достался экспериментальный набор для исследований. Кроме того, Смирновы отправятся в национальный центр «Россия» в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вице-премьеры и министры исполняют мечты детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:51
Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
14:37
Крис Дженнер готова сделать рискованную операцию, чтобы скрыть свой возраст
14:20
Захарова: план Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию конфликта
14:02
МИД КНР выступил против новых антироссийских санкций США
13:41
В Лос-Анджелесе вооруженные грабители охотятся за покемонами
13:24
ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты

Сейчас читают

«Где моя трешка?» — Настасья Самбурская отрицает роман с трэш-блогером Mellstroy
«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке
Командиры ВСУ заваривали своим танкистам люки
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео