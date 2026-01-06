«Елка желаний»: как вице-премьеры и министры исполняют мечты детей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Министры и вице-премьеры помогли ребятам встретиться с кумирами и попробовать профессии мечты.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Члены правительства исполнили детские мечты в рамках «Елки желаний»

Министры и вице-премьеры правительства России приняли участие во всероссийской благотворительной акции «елка желаний», исполнив новогодние мечты детей из разных регионов страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Правительства РФ.

Фото, видео: РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Министр финансов Антон Силуанов помог осуществить желание 13-летнего москвича Тимура Демина, который мечтал встретиться с фигуристом Романом Костомаровым. Тимур является мастером спорта по плаванию и после перенесенной ампутации стоп передвигается с помощью протезов. Встреча со знаменитым спортсменом прошла в Национальном центре «Россия» на интерактивной выставке «Книга сказок» и стала для подростка значимым событием.

Министр экономического развития Максим Решетников исполнил желание 15-летней Алены Куриловой из Владивостока, которая планирует связать свою будущую профессию с железной дорогой. Девочка совершила первый рейс по маршруту Владивосток — Хабаровск, выполняя обязанности проводника, а также посетила профильный музей и образовательные учреждения железнодорожного транспорта.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин исполнил мечты двух сестер из Горловки — Вероники и Евгении Аносовых. Четырехлетней Веронике подарили велосипед, а ее 12-летней сестре Жене вручили деревянную карту мира с подсветкой для отметки будущих путешествий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров помог осуществить мечту 12-летней Миланы Метлевой из Ульяновска, которая хотела попробовать себя в профессии врача. Девочка посетила НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где познакомилась с работой медицинского персонала, прошла практические занятия на лапароскопическом тренажере и изучила основы эндоскопии.

Кроме того, Милана встретилась с директором института Сергеем Петриковым. Поддержку в выборе будущей профессии ей оказала Наталья Мантурова — главный внештатный специалист по пластической хирургии Минздрава России. В завершение визита девочке подарили микроскоп российского производства для занятий медициной и наукой в домашних условиях.

