«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Основанием для проверки стал донос.

На Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом

В Таиланде задержали гражданина России, который нелегально работал гидом на острове Пхукет. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Отмечается, что мужчина, представившийся как «мистер Лапа», был задержан на одном из причалов в момент, когда сопровождал иностранных туристов, готовившихся отправиться на морскую экскурсию. Основанием для проверки стала информация о его незаконной трудовой деятельности.

Как уточняется, задержанный признал, что работал на причале около двух раз в неделю. В основном он помогал русскоязычным туристам и иногда сопровождал их на экскурсионных катерах.

«По данным полиции, очевидцы видели, как „мистер Лапа“ встречал туристов, прибывших на микроавтобусе, помогал им с регистрацией и выдачей браслетов, а также сопровождал их в зону ожидания. Также было замечено, что он объяснял программу тура и давал туристам указания перед посадкой на судно», — говорится в публикации.

Во время задержания россиянин не смог предъявить паспорт и действующее разрешение на работу, показав сотрудникам лишь фотографию страницы паспорта в телефоне. Проверка по базе данных иммиграционной службы установила, что он находился в стране по визовому статусу, не предусматривающему трудоустройство.

В отношении мужчины проводятся дальнейшие процессуальные действия в соответствии с миграционным законодательством Таиланда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
Баскетболист Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции
15:51
Орбан раскритиковал финансовые запросы Украины
15:36
«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом
15:19
«Нет повода для беспокойства»: беременная учительница растлевала школьников
15:03
«Елочный круговорот»: куда сдать новогоднее дерево в Москве
14:51
Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Сейчас читают

В Лос-Анджелесе вооруженные грабители охотятся за покемонами
«Все время хочу»: Аврора Киба призналась в ненасытности
«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео