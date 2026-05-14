В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов РЕН ТВ

На съемочную группу напали в частном медицинском кабинете.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ в Зеленограде. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете (СК).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), в отношении мужчины», — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Зеленограде. Исполнение контролирует центральный аппарат Следкома.

Инцидент произошел, когда журналисты явились к косметологу, чья клиентка потеряла зрение на один глаз после неудачной инъекции филлера в межбровную складку. Вместо объяснений горе-специалиста корреспондентов встретил агрессивный незнакомец.

Журналистам сломали дорогостоящую технику. Членов съемочной группы избили, хватали за волосы и отобрали мобильные телефоны.

