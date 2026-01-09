AP: Мужчина похитил около 100 трупов и превратил подвал в хранилище черепов

Жителя США обвинили в похищении около 100 человеческих останков с кладбища на окраине Филадельфии. По версии следствия, злоумышленник на протяжении нескольких месяцев выносил из вскрытых склепов и мавзолеев черепа, кости и даже разлагающиеся части тел, храня их у себя дома. Об этом сообщает Associated Press.

Расследование началось после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили кости и черепа на заднем сиденье автомобиля возле заброшенного кладбища Маунт-Мориа. Эта находка привела оперативников в подвал частного дома, буквально набитый фрагментами человеческих тел.

«Они были в разном состоянии. Некоторые были подвешены, другие собраны по кусочкам, а черепа стояли на полке», — заявил окружной прокурор.

По данным полиции, арест стал итогом многомесячного расследования серии взломов на старинном кладбище, основанном в середине XIX века. С начала ноября там были вскрыты как минимум 26 мавзолеев и подземных склепов.

Следователи установили, что злоумышленник целенаправленно выбирал запечатанные захоронения с древними могилами, повреждая каменную кладку, чтобы добраться до останков внутри.

Во время обысков в доме и на складе в городе Эфрата правоохранители насчитали более 100 человеческих черепов, трубчатых костей, мумифицированных рук и ног, а также два разлагающихся торса. Большая часть находок находилась в подвале.

Помимо этого, были изъяты ювелирные изделия, предположительно принадлежавшие покойным. В одном из тел следователи обнаружили кардиостимулятор, который так и не был извлечен перед захоронением.

Как уточнили в полиции, задержали подозреваемого в момент, когда он возвращался к машине с ломом и мешком. Внутри находились мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.

После задержания мужчина признался, что вынес около 30 комплектов человеческих останков, и показал следователям могилы, из которых они были похищены.

«Учитывая масштабность того, с чем мы столкнулись, и полное отсутствие разумного объяснения, сейчас, на данном этапе, трудно сказать, что именно произошло. Мы пытаемся это выяснить», — добавил окружной прокурор.

Злоумышленнику предъявили около ста обвинений, включая надругательство над трупами и получение краденого имущества, а также осквернение общественного памятника и исторического места захоронения, кражи со взломом и незаконное проникновение.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с залогом в один миллион долларов. Кладбище, где происходили взломы, считается крупнейшим заброшенным местом захоронения в стране: на его территории площадью около 160 акров находятся порядка 150 тысяч могил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.