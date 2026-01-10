Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у архипелага Огасавара в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в районе японского архипелага Огасавара. Об этом 10 января сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 30 километров в акватории Тихого океана.

В метеорологическом управлении уточнили, что угрозы цунами после землетрясения не объявлялось. Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры на островах архипелага также не поступало.

Архипелаг Огасавара расположен более чем в тысяче километров к югу от основного японского острова Хонсю и относится к сейсмически активной зоне. Япония регулярно сталкивается с подземными толчками различной силы из-за расположения страны на стыке нескольких литосферных плит. Власти и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Японии в результате землетрясения пострадали шесть человек.

