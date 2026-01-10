Вернется ли Брендан Фрейзер? Раскрыты название и первые детали ремейка «Мумии»

Ремейк «Мумии» получил новые названия и сюжет

Кинофраншиза «Мумия» возвращается на экраны в новом, пугающем обличье. Режиссер Ли Кронин завершил основные съемки ремейка, который теперь носит название «Воскрешенные». Об этом сообщает Comic Book Movie со ссылкой на инсайдера.

Согласно синопсису, сюжет кардинально отличается от предыдущих фильмов о древнем проклятии и больше напоминает историю об одержимости демонами.

«После того как его пропавшая дочь таинственным образом возвращается спустя восемь лет, отец обнаруживает, что в ней живет дух древнеегипетской мумии. Зло распространяется и на другого его ребенка, и он должен провести смертельный ритуал, чтобы спасти их, даже если для этого ему придется самому стать монстром», — пересказал источник суть сюжета.

Новый взгляд от мастера хоррора

Проект, изначально анонсированный как безымянный хоррор от Blumhouse и Atomic Monster, теперь официально стал перезапуском «Мумии». Режиссер Ли Кронин, отвечающий за успешное и кровавое возрождение франшизы «Зловещие мертвецы», также выступил сценаристом. Еще до начала съемок он обещал зрителям нечто совершенно новое.

«Это будет не похоже ни на один фильм о мумиях, который вы когда-либо видели. Я копаю глубоко в земле, чтобы поднять на поверхность нечто очень древнее и очень пугающее», — заявил Кронин.

В главных ролях в картине снялись Джек Рейнор, Лайя Коста, Вероника Фалькон, Мэй Каламави и Мэй Элгети. Детали их персонажей держатся в строжайшем секрете.

Будущее франшизы и возможное возвращение звезды

Пока мрачный ремейк готовится к выходу, ходят слухи о разработке еще одного фильма по вселенной «Мумии» Стивена Соммерса, которая подарила зрителям приключенческую трилогию с Бренданом Фрейзером в главной роли. Сам Фрейзер в интервью 2023 года с энтузиазмом отреагировал на возможность вновь облачиться в роль искателя приключений Рика О’Коннелла.

«Я не против, я не знаю ни одного актера, который не хотел бы получить работу. Не думаю, что в своей профессиональной жизни я когда-либо был настолько знаменит и при этом не получал зарплату, так что записывайте меня!» — заявил обладатель «Оскара».

Премьера фильма «Воскрешенные» запланирована на 17 апреля 2026 года. Продюсируют проект главы студий Blumhouse и Atomic Monster Джейсон Блум и Джеймс Ван, известные своими кассовыми хоррорами.

Последняя на данный момент экранизация «Мумии» с Томом Крузом в главной роли вышла в 2017 году и была холодно принята как критиками, так и зрителями, не сумев запустить новую кинематографическую вселенную. Классическая трилогия Стивена Соммерса с Бренданом Фрейзером (1999, 2001, 2008) до сих пор считается культовой.

