В Калуге женщина забила до смерти молотком знакомого и спрятала тело в курятнике
Преступление произошло в канун Нового года.
В Калуге женщина до смерти забила молотком своего знакомого. Об этом 10 января сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, трагедия произошла 31 декабря 2025 года во время ссоры на частном подворье. Подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов по голове, после чего спрятала его тело в курятнике.
Тело 44-летнего погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено уже в январе 2026 года. Из-за отсутствия очевидцев сразу установить обстоятельства произошедшего не удалось. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая местная жительница, которая после убийства скрывалась у своих знакомых.
Подозреваемую задержали, ей было предъявлено обвинение в совершении убийства. По данным следствия, женщина полностью признала свою вину в содеянном. На данный момент суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения — обвиняемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали и возможные мотивы преступления.
