Китайский беспилотный транспортный самолет Tianma-1000 совершил первый полет

Китайский беспилотный транспортный самолет Tianma-1000 успешно совершил первый полет. Об этом сообщил портал China News.

Аппарат разработан группой оружейной промышленности Xi'an Aisheng Technology Group. Он способен перевозить до одной тонны груза на высоте до 8000 метров и адаптирован к работе в сложной высокогорной местности. Максимальная дальность полета аппарата составляет 1800 километров.

Tianma-1000 может быть использован для транспортировки, аварийно-спасательных работ, доставки материалов и других функций. Это первая в Китае недорогая транспортная платформа, которая способна адаптироваться к сложному рельефу плато, а также обладает сверхкоротким взлетом и посадкой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Китае построили самый длинный скоростной дорожный тоннель в мире. Его протяженность — свыше 22 километров. Максимальная глубина тоннеля достигает 1,1 километра. Он проходит через 16 разломных зон в сейсмоопасном регионе с суровыми погодными условиями.

