В США задержали бывшего министра финансов Ганы

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

За Кеннетом Офори-Аттой пришли сотрудники американской иммиграционной и таможенной полиции.

Почему США задержали бывшего министра финансов Ганы

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

Возглавлявший министерство финансов Ганы с 2017 по 2024 года Кенетт Офори-Атта был задержан агентами Иммиграционной и таможенной полиции США в Вашингтоне на основании данных о его статусе пребывания в стране. Об этом сообщило посольство Ганны в соцсетях.

По имеющимся данным, после истечения срока визы бывший министр оставался в Соединенных Штатах, где с начала 2025 года проходил медицинское лечение. Согласно сообщениям в СМИ, его задержание связано именно с иммиграционными нарушениями, хотя в Гане в отношении бывшего политика ведется расследование о коррупции.

Адвокаты Офори-Атты утверждают, что их доверитель подал документы на изменение миграционного статуса, что по американским законам могло позволить ему находиться в стране легально, однако процесс затянулся.

В настоящее время дипломатическая миссия Ганы предпринимает шаги для выяснения всех обстоятельств инцидента и оказания консульской помощи задержанному.

