Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026

Прогноз для жителей Москвы и Петербурга примерно одинаковый.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Пасху в 2026 году будет от плюс девяти до плюс десяти градусов
Температура воздуха в Москве 12 апреля, когда православные будут отмечать Пасху, составит около плюс десяти градусов днем и порядка плюс шести градусов ночью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные данные портала Gismeteo.
В предшествующую Светлому Христову Воскресенью субботу 11 апреля ожидается около плюс девяти градусов, в темное время суток температура опустится до плюс пяти градусов. Днем будет облачно, но без существенных осадков. На Пасху же могут быть кратковременные осадки и также стабильная облачность.
В Петербурге погодные условия в светлый праздник будут схожими — синоптики прогнозируют в Северной столице облачность с такими же температурными показателями, как и в Москве. Однако из-за традиционного для Петербурга ветра температура может ощущаться, как более низкая.
Также глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» предположил, что снег на Пасху уже полностью сойдет. На западе и северо-западе Подмосковья это может произойти уже в ближайшие дни, а на юго-востоке — в начале апреля.
Ранее синоптик прогностического центра рассказал, какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?