Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Светлана Стофорандова Журналист

Больше половины выпускников девятых классов идут в техникумы.

Спрос на рабочие специальности в России будет только расти

Российские школьники все чаще выбирают среднее профессиональное образование. О причинах этой тенденции корреспонденту 5-tv.ru рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который прошел на площадке Национального центра «Россия».

По словам министра, сегодня в колледжи и техникумы поступают 62,5% выпускников девятых классов. Среди тех, кто окончил 11 классов, таких около 10%. Кравцов подчеркнул, что интерес молодежи к рабочим профессиям напрямую связан с хорошими перспективами. Выпускники колледжей сегодня могут рассчитывать на достойную зарплату и быстрый карьерный старт.

«Если не подготовлены кадры, то сложно говорить о динамичном развитии производства. Поэтому очень важно готовить кадры именно под конкретные запросы экономики», — сказал Сергей Кравцов.

По прогнозам министерства труда, спрос на рабочие специальности в ближайшие годы будет только расти, что обеспечит приток молодых кадров в промышленность, малый и средний бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве инженерные классы открыты уже в 207 школах, в которых обучается 12 тысяч старшеклассников. Это почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда стартовала такая программа.

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео