В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 334 0

Правительство утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.

Когда в следующий раз будут длинные праздники в Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Депутат Бессараб: следующие 12-дневные каникулы ждут россиян в 2032 году

Новогодние каникулы только закончились, а россияне уже задаются законным вопросом: когда такое счастье повторится. В беседе с агентством ТАСС депутат Светлана Бессараб уточнила: повторение рекордных 12-дневных каникул возможно в 2032 году.

«Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул», — отметила парламентарий.

Бессараб также отметила, что длинные праздники особенно понравились семейным россиянам, у которых совпали детские каникулы в школах и детсадах со «взрослыми» на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не опоздать на работу в первый день после праздников. Уже утро первого рабочего дня может стать настоящим испытанием, так что подготовку к нему стоило начинать заранее. 

Чтобы не потерять драгоценное время утром, следовало позаботиться о необходимых вещах заранее: выбрать одежду, собрать сумку, приготовить документы и зарядить свои устройства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы
1:33
Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу

