На пляже в Эквадоре обнаружили пять отрубленных человеческих голов

Анастасия Антоненко
Рядом с останками находилась деревянная табличка с устрашающим посланием.

На пляже в Эквадоре обнаружили пять человеческих голов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/CÃ©sar MuÃ±oz

На популярном туристическом пляже в районе деревни Пуэрто‑Лопес провинции Манаби Эквадора обнаружены пять отрубленных человеческих голов. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa со ссылкой на отчет Национальной полиции страны.

Отмечается, что головы жертв были повешены на деревянных конструкциях.

Среди жертв опознаны мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. По предварительным данным следствия, убийство могло произойти в открытом море, а жертвами были рыбаки. Полиция считает, что они вышли в море на лодке в начале недели, где были перехвачены и убиты членами преступной группы.

Рядом с останками находилась деревянная табличка с устрашающим посланием.

«Деревня принадлежит нам. Продолжайте грабить рыбаков и проводить «вакцинацию», — гласила надпись.

В криминальном контексте в Эквадоре термин «вакцины» («vacunas») обозначает систематическое вымогательство. С ним регулярно сталкиваются местные жители со стороны преступных группировок, которые требуют от них выплат под угрозой насилия. Отказ от «вакцинации» часто приводит к жестоким расправам.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, неизвестные застрелили 25-летнюю королеву красоты в Эквадоре.

