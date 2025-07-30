Неизвестные застрелили 25-летнюю королеву красоты в Эквадоре

Во время трагедии также пострадали ее годовалая дочь и 30-летний избранник.

Королеву красоты из провинции Эквадора Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили неизвестные в городе Манта. Ей было всего 25 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

«Эстер Габриэла Мурильо Крус попала в засаду двух мужчин на мотоцикле, которые обстреляли машину, в которой она находилась», — говорится в публикации.

Эквадорскую красавицу экстренно доставили в больницу, однако сотрудники медучреждения уже не смогли ей помочь.

Помимо этого, во время трагедии пострадали ее годовалая дочь и 30-летний избранник. Они были госпитализированы. Но об их ранениях и состоянии информации не поступало.

Эстер Габриэла Мурильо Крус участвовала в трех конкурсах красоты провинции Манаби, откуда и была родом. В 2016 году она боролась за звание «королевы коммерции», в 2017 году почти взяла титул «королевы провинции Манаби». В 2018 году наконец-то получила долгожданную победу и стала «королевой красоты фольклора Манаби».

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