Неизвестные застрелили 25-летнюю королеву красоты в Эквадоре

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

В Эквадоре застрелили местную королеву красоты Эстер Крус

Неизвестные застрелили 25-летнюю королеву красоты в Эквадоре

Фото: Instagram*/gabrielaestermc

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Во время трагедии также пострадали ее годовалая дочь и 30-летний избранник.

Королеву красоты из провинции Эквадора Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили неизвестные в городе Манта. Ей было всего 25 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

«Эстер Габриэла Мурильо Крус попала в засаду двух мужчин на мотоцикле, которые обстреляли машину, в которой она находилась», — говорится в публикации.

Эквадорскую красавицу экстренно доставили в больницу, однако сотрудники медучреждения уже не смогли ей помочь.

Помимо этого, во время трагедии пострадали ее годовалая дочь и 30-летний избранник. Они были госпитализированы. Но об их ранениях и состоянии информации не поступало.

Эстер Габриэла Мурильо Крус участвовала в трех конкурсах красоты провинции Манаби, откуда и была родом. В 2016 году она боролась за звание «королевы коммерции», в 2017 году почти взяла титул «королевы провинции Манаби». В 2018 году наконец-то получила долгожданную победу и стала «королевой красоты фольклора Манаби».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии мужчина убил дочь-теннисистку из-за насмешек соседей.

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