«Проблема — слабый спрос»: на что обратить внимание при продаже квартиры

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Многое зависит от потребностей из-за которых было решено поменять жилье.

На что обратить внимание при продаже квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Риелтор Сырцов: при продаже квартиры нужно сравнивать затраты на нее с прибылью

Перед продажей сравните цену, за которую была приобретена квартира, и сумму, которую вы можете выручить при ее реализации. Об этом изданию Газета.ру рассказал риелтор Руслан Сырцов.

«Если вы планируете продавать относительно новую квартиру, то задумайтесь о соотношении цены, по которой вы ее купили, и бюджета, который выручите. Продажа с целью покупки новой квартиры сейчас оправданна, если, скажем, вы хотите сменить локацию, переехать в более современный жилой комплекс. А расширить площадь без дополнительных затрат, скорее всего, не удастся без потери в удобстве транспортной доступности или класса новостройки», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что основная проблема при продаже жилплощади в 2026 году — это относительно низкий спрос. Такая ситуация возникла из-за дорогого кредита. Это при том, что Центральный банк (ЦБ) постепенно снижает ключевую ставку.

Сырцов пояснил, что условия для ипотеки из-за этого улучшатся, но не стоит забывать об инфляции, которая поднимает цены. Он пояснил, что за 12 месяцев (к октябрю прошлого года) один квадратный метр в России подорожал на 15%. А спрос, напротив, упал на 17%.

Относиться к рефинансированию дорогостоящего ипотечного кредита после падения ставок нужно с осторожностью, предупредил риелтор. ЦБ снижает ставки медленно, поэтому в 2026 году ниже 10-12% она точно не опустится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что изменится в семейной ипотеке в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

