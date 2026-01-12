Предприятия ОПК в РФ полностью выполнили контракты гособоронзаказа в 2025-м

Хорошие показатели отмечаются в медицинской промышленности и радиоэлектронике.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Российские предприятия ОПК полностью выполнили контракты гособоронзаказа в прошлом году. Об этом главе государства Владимиру Путину доложил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Президент принял его в Кремле.

«Хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году. Понимаем, что значительная часть из этой обработки относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Хотел бы услышать и ваши оценки относительно того, что происходит в космической сфере. Что называется, двойного применения разработки», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«В рамках планового курса на охлаждение экономики, динамика в обрабатывающих отраслях промышленности, действительно, сохраняется положительная. Мы закончили 2025 год с показателями около 3%. В феврале мы точно увидим цифры, после получения официальной статистики», — рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров подчеркнул: хорошие показатели отмечаются также в фармацевтике, медицинской промышленности и радиоэлектронике.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 2022 года производство бронетанкового вооружения в России выросло в 2,2 раза. Об этом в ходе совещания по госпрограмме вооружения на 2027–2036 годы сообщил президент России Владимир Путин.

Производство легкобронированной техники (БМП и БТР) увеличилось в 3,7 раза, военной авиационной техники — в 4,6 раза, автомобильной — в 5,7 раза, а ракетно-артиллерийского вооружения — в 9,6 раза.

В 12,5 раз выросло производство средств связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), почти в 18 раз увеличилось производство средств индивидуальной бронезащиты, а средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза.

