Более 100 тысяч виз аннулированы в США

Мера затронула также разрешения на пребывания в стране для студентов.

Почему в США начали аннулировать визы — кого затронут меры

Свыше 100 тысяч виз, включая учебные, были аннулированы в США. Об этом говорит официальное сообщение Госдепартамента страны в соцсетях.

В частности аннулировано около восьми тысяч студенческих виз и до 2,5 тысячи виз для связанных с уголовными делами лиц, уточняют в ведомстве.

Радикальные меры, заключают в Госдепартаменте США, вводятся ради укрепления внутренней безопасности.

Забавно, что официальное заявление ведомства в Instagram* сопровождалось совсем не официальной фотографией танцующего президента страны Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома объявил о незамедлительном введении пошлин в размере 25% в отношении стран, которые ведут торговые операции с Ираном. Об этом сообщал 5-tv.ru.

В то же время рядом с Пентагоном зафиксировали всплеск заказов пиццы. Считается, что такое резкое увеличение заказов еды свидетельствует об активной работе в ведомстве и возможном планировании военных операций. Может ли этот факт говорить о нападении на Иран?

