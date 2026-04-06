Вэнс и Уиткофф принимают участие в переговорах США с Ираном

Вашингтон сообщил о согласованной работе представителей администрации для достижения мирного урегулирования.
Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP
В переговорах с Тегераном о мирном соглашении участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции.
«Да, он (Вэнс. — Прим. Ред.) участвует, и у нас есть Стив Уиткофф и (предприниматель. — Прим. Ред.) Джаред Кушнер, и все они действуют согласованно, все поддерживают связь друг с другом, да», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о составе переговорной группы.
По словам Трампа, процесс урегулирования проходит успешно. Он также допустил возможность личной встречи Вэнса с официальными представителями Ирана, конкретные детали контактов и сроки не уточнялись.
Президент США подчеркнул, что конфликт с Ираном может быть завершен очень быстро при выполнении Тегераном необходимых условий. Вторник, 7 апреля, Трамп обозначил как крайний срок для завершения войны. Главной целью переговоров, по его словам, остается недопущение получения Ираном ядерного оружия.
