Вэнс и Уиткофф принимают участие в переговорах США с Ираном

Дарья Корзина
Вашингтон сообщил о согласованной работе представителей администрации для достижения мирного урегулирования.

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Война Израиля и Ирана

В переговорах с Тегераном о мирном соглашении участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Да, он (Вэнс. — Прим. Ред.) участвует, и у нас есть Стив Уиткофф и (предприниматель. — Прим. Ред.) Джаред Кушнер, и все они действуют согласованно, все поддерживают связь друг с другом, да», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о составе переговорной группы.

По словам Трампа, процесс урегулирования проходит успешно. Он также допустил возможность личной встречи Вэнса с официальными представителями Ирана, конкретные детали контактов и сроки не уточнялись.

Президент США подчеркнул, что конфликт с Ираном может быть завершен очень быстро при выполнении Тегераном необходимых условий. Вторник, 7 апреля, Трамп обозначил как крайний срок для завершения войны. Главной целью переговоров, по его словам, остается недопущение получения Ираном ядерного оружия.

