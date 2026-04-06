«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия

Трамп назвал предложение Ирана значимым шагом для перемирия

Иран направил американской стороне «существенное предложение» по урегулированию конфликта. Так описал список условий из десяти пунктов от Тегерана президент США Дональд Трамп.

«Они (Иран. — Прим. ред.) выступили с предложением, и это значимое предложение. Это существенный шаг. Оно недостаточно хорошее, но тем не менее представляет собой весьма значительный шаг», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что позиции Ирана заметно ослабли по сравнению с тем, что было месяц назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский президент доволен новым руководством Тегерана. Он похвалил его за разумность по сравнению с предыдущими режимами.

Кроме того, Трамп уверен, что с новой властью в Иране конфликт может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если исламская республика выполнит ряд условий. Президент США даже назвал вторник крайним сроком для завершения войны.

