«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия

Американский лидер уверен, что Тегеран уже не так силен, поэтому готов к урегулированию конфликта.
Трамп назвал предложение Ирана значимым шагом для перемирия
Иран направил американской стороне «существенное предложение» по урегулированию конфликта. Так описал список условий из десяти пунктов от Тегерана президент США Дональд Трамп.
«Они (Иран. — Прим. ред.) выступили с предложением, и это значимое предложение. Это существенный шаг. Оно недостаточно хорошее, но тем не менее представляет собой весьма значительный шаг», — сказал американский лидер.
Трамп также добавил, что позиции Ирана заметно ослабли по сравнению с тем, что было месяц назад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский президент доволен новым руководством Тегерана. Он похвалил его за разумность по сравнению с предыдущими режимами.
Кроме того, Трамп уверен, что с новой властью в Иране конфликт может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если исламская республика выполнит ряд условий. Президент США даже назвал вторник крайним сроком для завершения войны.
- 6 апр
- Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением
- 6 апр
- Финальный дедлайн — вторник: Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном
- 6 апр
- Иран выдвинул свои условия для мира на Ближнем Востоке
- 6 апр
- Иран нанес удар по американским войскам в Кувейте
- 6 апр
- Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
- 6 апр
- Работа на острове Харк продолжается: как Иран контролирует ключевой нефтяной хаб
- 6 апр
- Десятки больниц разрушены в Иране в результате авиаударов Израиля и США
- 6 апр
- Более 10 человек погибли в результате ударов Израиля и США по центральной провинции Ирана
- 6 апр
- Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
- 5 апр
- Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
