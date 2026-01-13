Жемчужина Крыма: как проходит крупнейшая за пять веков реставрация Ханского дворца в Бахчисарае

Одним из самых популярных направлений в России остаются курорты Крыма. На полуострове в этом сезоне прогнозируют значительный рост турпотока. Грандиозным подарком для миллионов гостей и жителей региона станет завершение реставрации уникального Ханского дворца. Это единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры. Работы такого масштаба проходят в музейном комплексе впервые за пять веков. 12 из 16 объектов комплекса уже полностью восстановлены. Одной из первых обновленные исторические здания увидела корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Ювелирная работа, в руках мастера — часть старинной люстры, которая пережила не один век, но очень сильно пострадала.

— Сколько времени требуется для того, чтобы из вот подобного элемента получился вот такой?

— С моей супругой в течение трех месяцев. Вот результат, уже готовый элемент, — отметил реставратор Александр Московец.

Его вернут в комнаты, в которых несколько веков назад отдыхали крымские ханы. Это не первая реставрация дворца, но точно самая сложная. Сейчас на его стенах специалисты восстанавливают аутентичные изображения, которые раньше были спрятаны под слоями краски.

«В 1963 году здесь была проведена реставрация, было выявлено, что есть красочные слои, но в связи с тем, что было невозможно окончательно приобрести облик, соответствующий мастеру Амеру XVIII века, было принято решение закрасить падугу», — рассказал научный руководитель реставрационных работ Ростислав Суздалев.

Ханский дворец — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Кажется, о нем знают даже те, кто никогда и не бывал в Крыму, в особенности благодаря Пушкину, писавшему о теперь уже знаменитом Фонтане слез.

Дворец построили в XVI веке, над ним работали лучшие крымско-татарские мастера. Спустя два столетия практически все уничтожил огонь.

«Здесь вы можете увидеть следы пожара XVIII века, которые выявили реставраторы во время реставрации», — объяснил Суздалев.

В конце XVIII века, во время присоединения Крыма к Российской империи, в покоях дворца останавливалась и Екатерина II, но с годами он обветшал настолько, что мог обрушиться в любой момент.

«Восточная часть графского корпуса была в аварийном состоянии за счет того, что произошла сильная просадка фундамента, северная фасадная стена отклонилась по вертикали», — дополнила генеральный директор компании-генподрядчика Олеся Рогожина.

Некоторые объекты дворца были закрыты для посещения на десятки лет, и лишь в 2017 году там начали проводить масштабную реконструкцию.

Здесь каждый сантиметр пропитан историей. Помимо поверхностных работ, вся территория подверглась археологическим раскопкам, вот так выглядит уже отреставрированное здание гарема. Есть объекты, которые только ждут своего открытия, например, воссозданная Соколиная башня XVIII века.

Из 16 объектов 12 уже полностью восстановлены. Так, например, выглядит гаремный корпус внутри.

«Здесь четыре комнаты, одна из комнат — это гостиная. В ходе реставрационных работ на падугах потолка была раскрыта арабская вязь, это поэма», — отметила сотрудник музея, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Роза Джамилева.

Дворцу буквально дают вторую жизнь, приспосабливая к условиям XXI века и в то же время сохраняя историю.

«Его нужно оснастить всеми современными инженерными системами, поэтому когда мы прокладываем траншеи, мы делаем это под наблюдением археологов», — отметила директор ГАУ Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» Наталья Коротаева.

Уже сейчас можно посмотреть и на комплекс бань, который долгое время был спрятан под землей. Полностью завершить реставрацию Ханского дворца обещают в 2027 году.

