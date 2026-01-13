Трамп призвал продолжать акции протеста в Иране и пообещал помощь США

Лалита Балачандран
Президент США пообещал поддержку участникам беспорядков.

Трамп о протестах в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции. Об этом он написал на странице в собственной соцсети Truth social.

«Иранские патриоты, продолжайте протесты — берите под контроль свои институции!» — обратился президент США.

Американский лидер также пообещал участникам беспорядков содействие со стороны США. По его словам, «помощь уже в пути».

Также Трамп отменил все встречи с представителями Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате продолжающихся с 28 декабря 2025 года протестов в Иране на 12 января превысило 500 человек. Такие данные приводило агентство Reuters, ссылаясь на статистику правозащитной организации страны HRANA.

По информации агентства, погибли 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности, арестовано свыше 10 600 человек.

Ранее сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал свергнуть действующее правительство страны и намекнул на скорую «глобальную помощь» протестующим, вероятно, в лице США.

Позднее в ходе общения с представителями СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страна серьезно рассматривает возможность ответа на протесты в Иране, не исключая применение силы.

