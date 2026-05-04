Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив

Рита Цветкова

Тегеран не позволит Вашингтону, в том числе проводить здесь «гуманитарные операции».

Как Иран ответит на операцию США в Ормузском проливе

Фото: Reuters/Stringer

Ормузский пролив

Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормуз

Любое вмешательство в режим судоходства через Ормузский пролив со стороны США будет расцениваться Ираном как факт нарушения условий прекращения огня между государствами. Соответствующее заявление опубликовал в соцсетях глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи. Он также подчеркнул, что управление Ормузским проливом или Персидским заливом не будет осуществляться на основе заявлений главы Белого дома Дональда Трампа.

Накануне американский лидер анонсировал операцию «Свобода» по выводу застрявших в Ормузе судов. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что инициатива будет реализовываться в понедельник 4 мая. В операции примут участие 15 тысяч военных. Трамп назвал ее «гуманитарным жестом» США и государств Ближнего Востока, «но в особенности страны Иран». И добавил, что на попытку помешать ему делать благое дело ответит силой.

Судоходство в Ормузе практически полностью остановилось на фоне отказа президента США принимать предложенный Ираном план урегулирования, а также допущенной вероятности возобновления ударов по исламской республике. Трамп назвал 14-пунктный список с условиями прекращения войны за 30 дней неприемлемым.

На прошедшей неделе Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения переговоров с Ираном. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, что, соответственно, сказалось на уровне экспорта и добычи нефти и привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

