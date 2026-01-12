Более 500 человек погибли в результате протестов в Иране

|
Алексей Мокряков
Среди них есть сотрудники службы безопасности.

Погибшие в результате протестов в Иране — последние данные

Фото: Reuters

Число погибших в результате продолжающихся с 28 декабря 2025 года протестов в Иране превысило 500 человек. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на статистику правозащитной организации страны HRANA.

По информации агентства, погибли 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности, арестовано свыше 10 600 человек.

Ранее сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал свергнуть действующее правительство страны и намекнул на скорую «глобальную помощь» протестующим, вероятно, в лице США.

Позднее в ходе общения с представителями СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страна серьезно рассматривают возможность ответа на протесты в Иране, не исключая применение силы. Об этом сообщал 5-tv.ru.

«США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты», — заявил американский президент.

Кроме того, американский лидер добавил, что США может принять меры для восстановления доступа населения Ирана к интернету.

