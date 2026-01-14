Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха Резой Пехлеви

Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

По данным журналистов, политики обсудили разгоревшиеся в Иране протесты.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел тайную встречу с изгнанным бывшим наследным иранским принцем Ирана Резой Пехлеви, который в данный момент проживает в Штатах и руководит Национальным советом Ирана — оппозиционной организацией эмигрантов. Об этом сообщили журналисты портала Axios, ссылаясь на данные высокопоставленного американского чиновника.

По информации издания, Уиткофф и Пехлеви обсуждали протесты, разгоревшиеся в Иране две недели назад. Встречи прошли 10 и 11 января. В материале подчеркивается, что это были первые переговоры на высоком уровне, в которых участвовали представители иранской оппозиции и администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с момента начала протестов. Пехлеви, как подчеркивают авторы, надеется стать «переходным» лидером, если падет официальный иранский режим.

Прежде Дональд Трамп обратился к митингующим в Иране и призвал их захватывать государственные учреждения. Он заявил, что отменил все запланированные контакты с иранскими властями «до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится». И добавил, что помощь для них «уже в пути».

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила, что Трамп готов использовать «смертоносное оружие и мощь Вооруженных сил США» против Ирана, если решит, что это необходимо. А министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в свою очередь заявил, что власти Израиля и США пытаются использовать беспорядки в своих целях — еще больше дестабилизировать ситуацию и добиться того, чего не достигли раньше военным путем.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ назвал недопустимыми угрозы США в адрес Ирана.

