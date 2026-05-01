«Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию

Представитель исламской республики уверен, что официальные расходы Вашингтона в четыре раза меньше фактических.
Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor
Аббас Аракчи: США скрывают реальные траты на военную операцию в Иране
Реальные расходы США на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных отчетов. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи на своей странице в социальных сетях.
«Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху — премьер-министр Израиля. — Прим. ред.) уже обошлась Америке в 100 миллиардов долларов (более семи триллионов рублей. — Прим. ред.), что в четыре раза больше заявленной суммы», — написал глава ведомства.
При этом исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст ранее называл сумму в 25 миллиардов долларов (более одного триллиона рублей. — Прим. ред.), утверждая, что основная часть средств ушла на боеприпасы и обслуживание техники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика не вступит в переговоры с США в условиях морской блокады.
